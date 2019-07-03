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  3. Arabistan'dan teklif olan Diagne'nin transfer olmak istediği ülke ortaya çıktı

Arabistan'dan teklif olan Diagne'nin transfer olmak istediği ülke ortaya çıktı

Arabistan'dan teklif olan Diagne'nin transfer olmak istediği ülke ortaya çıktı

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmesi olduğunu ve Arabistan'a gitmeyeceğini açıklayan Mbaye Diagne'nin transfer olmak istediği ülke ortaya çıktı.

Galatasaray, devre arasında 13 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan takımlarına satarak kâr etmek istiyordu. Ancak oyuncu 'Çok konuşuyorsunuz, Arabistan'a gitmeyeceğim' açıklamasıyla dikkat çekti.

Mbaye Diagne'nin, Suudi Arabistan'a değil de İtalya'ya gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Senegalli için Arabistan'dan 10 milyon Euro ve üzeri, İtalya'dan ise 4-5 milyon Euro teklif geldiği, G.Saray'ın ise bu rakama Diagne'yi bırakmak istemediği bildirildi.

Bu arada sarı-kırmızılı yönetimden gelen bilgiler ise Diagne'nin kesin olarak satılacağı yönünde. Galatasaray'da tüm planlar, Diagne'nin ayrılı üzerine yapılıyor.

KRAL DA OLSAN NAFİLE

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmî karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi. Ancak yine de sarı-kırmızılı taraftarlara kendini sevdiremedi.

(Sabah)

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