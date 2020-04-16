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  • 16 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 16 Nisan 2020 Perşembe 00:33

Antwerp, Kocaman'ı istiyor, deneyimli hocanın yanıtı bekleniyor

Antwerp, Kocaman'ı istiyor, deneyimli hocanın yanıtı bekleniyor

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Belçika ekibi Royal Antwerp, F.Bahçe ve Konyaspor'la başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman‘ı takımın başına getirmek istiyor. Kocaman, teklife henüz yanıt vermedi.

AKŞAM

Süper Lig’de F.Bahçe ile şampiyonluk yaşamasının yanı sıra Avrupa Ligi’nde de yarı fi nal oynatan, aynı zamanda Konya’yı ligde üçüncü yapıp Avrupa’ya taşıyan ve Yeşil-Beyazlılar’a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazandıran Aykut Kocaman’a Belçika’dan talip çıktı. Belçika basınından Voetbal24’te yer alan habere göre; Royal Antwerp, 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Antwerp’in Marc Wilmots ile ilgilendiği ancak tecrübeli hocanın F.Bahçe’yi beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Kocaman’a yöneldiği ifade ediliyor.

HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİ

Haberin detaylarında şu an herhangi bir takımı çalıştırmayan ve F.Bahçe’yle de adı sık sık anılan Aykut Kocaman’a teklifi n iletildiği ancak başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.

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