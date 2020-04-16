Antwerp, Kocaman'ı istiyor, deneyimli hocanın yanıtı bekleniyor

AKŞAM
Süper Lig’de F.Bahçe ile şampiyonluk yaşamasının yanı sıra Avrupa Ligi’nde de yarı fi nal oynatan, aynı zamanda Konya’yı ligde üçüncü yapıp Avrupa’ya taşıyan ve Yeşil-Beyazlılar’a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazandıran Aykut Kocaman’a Belçika’dan talip çıktı. Belçika basınından Voetbal24’te yer alan habere göre; Royal Antwerp, 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Antwerp’in Marc Wilmots ile ilgilendiği ancak tecrübeli hocanın F.Bahçe’yi beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Kocaman’a yöneldiği ifade ediliyor.
HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİ
Haberin detaylarında şu an herhangi bir takımı çalıştırmayan ve F.Bahçe’yle de adı sık sık anılan Aykut Kocaman’a teklifi n iletildiği ancak başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.
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