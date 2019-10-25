Antrenör Halit Kurt'un genç futbolculara dayak attığı video sosyal medyada gündeme oturdu

Sosyal medyada yer alan skandal görüntüler ‘yok artık’ dedirtti. Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve hakaretler savurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

İLK OLAYI DEĞİL

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak’ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor.

2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt’u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.