Antonio Conte: 'Real Madrid'i iki kez reddettim'

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Antonio Conte, daha önce Real Madrid'den iki kez teklif aldığını ve ikisini de geri çevirdiğini söyledi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Real Madrid maçı öncesi basın toplantısından flaş bir itirafta bulundu.

Antonio Conte, "Inter'e odaklanmış durumdayım ve heyecanlıyım. Burada önemli bir şeyler inşa ediyoruz. Ancak, geçmişte Real Madrid fırsatı iki kez ayağıma gelmişti. Ancak, durumum net değildi. Onlara çok teşekkür etmiştim. Sezon halihazırda başlamıştı ve kulübü bırakıp gitmek istemedim. Karmaşıktı. Beni arayıp çağırdıklarında detaylı bir şekilde anlatmıştım." dedi.

"Her maçta puanlar toplamak, galibiyetler almak istiyoruz." diyen Antonio Conte, "Kendi eksik ve fazlalarımızı Real Madrid gibi güçlü rakiplere karşı test ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir Inter inşa etmek için bu tip maçlar bizim için önemli. Real Madrid gibi takım sayısı dünyada çok az. Acılar çekeceğiz ama buna hazırız. Korkumuz yok. Kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Conte, "Zinedine Zidane, olağanüstü bir teknik direktör, harika bir insan. Onunla aramda harika bir ilişki var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.