Antonio Conte: 'Real Madrid'i iki kez reddettim'

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Real Madrid maçı öncesi basın toplantısından flaş bir itirafta bulundu.
Antonio Conte, "Inter'e odaklanmış durumdayım ve heyecanlıyım. Burada önemli bir şeyler inşa ediyoruz. Ancak, geçmişte Real Madrid fırsatı iki kez ayağıma gelmişti. Ancak, durumum net değildi. Onlara çok teşekkür etmiştim. Sezon halihazırda başlamıştı ve kulübü bırakıp gitmek istemedim. Karmaşıktı. Beni arayıp çağırdıklarında detaylı bir şekilde anlatmıştım." dedi.
"Her maçta puanlar toplamak, galibiyetler almak istiyoruz." diyen Antonio Conte, "Kendi eksik ve fazlalarımızı Real Madrid gibi güçlü rakiplere karşı test ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir Inter inşa etmek için bu tip maçlar bizim için önemli. Real Madrid gibi takım sayısı dünyada çok az. Acılar çekeceğiz ama buna hazırız. Korkumuz yok. Kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Conte, "Zinedine Zidane, olağanüstü bir teknik direktör, harika bir insan. Onunla aramda harika bir ilişki var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Dünya yıldızı Remy çıktığı 7 maçta attığı 6 golle lige şimdiden damgasını vurdu. Süper Lig devinde ise Remy pişmanlığı yaşanıyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.