Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe sorusuna beklenmedik cevap

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesinden Punch gazetesine transfer açıklaması yaptı.
FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP
"Fenerbahçe'den sana gelen bir teklif var mı?" şeklinde gelen soruya Nwakaeme, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum." cevabını verdi.
"AYRILACAKSAM TRABZONSPOR'U MUTLU EDECEK BİR TEKLİF SUNULMALI"
Nwakaeme, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
TRABZONSPOR 6 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Punch'un iddiasına göre Trabzonspor, Nwakaeme için 6 milyon euro bonservis belirledi ve bu fiyatın aşağısındaki teklifleri kabul etmeme kararı aldı.
43 MAÇTA 14 GOL ATIP 11 ASİST YAPTI
2018 yazında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan 31 yaşındaki Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.
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