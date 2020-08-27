Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe sorusuna beklenmedik cevap

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Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesinden Punch gazetesine transfer açıklaması yaptı.



FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP

"Fenerbahçe'den sana gelen bir teklif var mı?" şeklinde gelen soruya Nwakaeme, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum." cevabını verdi.

"AYRILACAKSAM TRABZONSPOR'U MUTLU EDECEK BİR TEKLİF SUNULMALI"

Nwakaeme, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TRABZONSPOR 6 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Punch'un iddiasına göre Trabzonspor, Nwakaeme için 6 milyon euro bonservis belirledi ve bu fiyatın aşağısındaki teklifleri kabul etmeme kararı aldı.

43 MAÇTA 14 GOL ATIP 11 ASİST YAPTI

2018 yazında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan 31 yaşındaki Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.