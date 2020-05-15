Anthony Nwakaeme yıldız gibi parlıyor! Değerini üçe katladı

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'da çıktığı 133 maçta 47 gol, 27 asistlik harika performansı ile dikkat çeken ve Fırtına'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Türkiye'de değerini üçe katladı. Nijeryalı oyuncunun, Bordo-Mavililer'e gelirken 1.5 milyon Euro olan piyasa değeri, gösterdiği performans sonrasında 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Koronavirüs salgınından etkilenen futbol piyasası sonrasında ise değeri 4 milyon Euro'ya düştü.
(Fanatik)
Galatasaray kulübü performans ekibinde koronavirüs taşıyan bir kişiye rastlandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, idmanların 6 günlüğüne iptal edildiğini duyurdu.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.
İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.
Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de adaylar arasında olan Bjelica'da 1.5 milyon euroluk fark bulunduğu bildirildi. Gelinen noktada Hırvat teknik adam, 3 milyon euro talep edince rota daha uygun isimlere çevrildi.