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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 12:08
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 12:08

Anthony Nwakaeme yıldız gibi parlıyor! Değerini üçe katladı

Anthony Nwakaeme yıldız gibi parlıyor! Değerini üçe katladı

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İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'da çıktığı 133 maçta 47 gol, 27 asistlik harika performansı ile dikkat çeken ve Fırtına'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Türkiye'de değerini üçe katladı.

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'da çıktığı 133 maçta 47 gol, 27 asistlik harika performansı ile dikkat çeken ve Fırtına'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Türkiye'de değerini üçe katladı. Nijeryalı oyuncunun, Bordo-Mavililer'e gelirken 1.5 milyon Euro olan piyasa değeri, gösterdiği performans sonrasında 5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Koronavirüs salgınından etkilenen futbol piyasası sonrasında ise değeri 4 milyon Euro'ya düştü.

(Fanatik)

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