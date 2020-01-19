Anthony Nwakaeme: Trabzonspor harika bir takım

Nijeryalı futbolcu karşılaşma sonrası "Takımımı kutlamak istiyorum, harikaydık. Takım arkadaşlarıma tebrikler. Kale, defans, orta saha, forvet ile harikayız." dedi.
Bordo-mavili takımda oldukça iyi futbolcuların olduğuna vurgu yapan Nwakaeme "Sosa var, Sörloth gibi golcümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, böyle devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Yukat Denizlispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe karşılaştı. Konuk ekip Göztepe rahat bir galibiyet aldı