  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 19:07
  • |
  • 19 Ocak 2020 Pazar 19:11

Anthony Nwakaeme: Trabzonspor harika bir takım

Anthony Nwakaeme: Trabzonspor harika bir takım

Paylaş

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa'yı 6-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu karşılaşma sonrası "Takımımı kutlamak istiyorum, harikaydık. Takım arkadaşlarıma tebrikler. Kale, defans, orta saha, forvet ile harikayız." dedi.

Bordo-mavili takımda oldukça iyi futbolcuların olduğuna vurgu yapan Nwakaeme "Sosa var, Sörloth gibi golcümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz, böyle devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

title

Saracchi: Oynadıkça çok daha iyi olacağım

title

Emre Akbaba: Falcao ile iyi anlaşmaya başladık

Karda Rafting Heyecanı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM
Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM

Beşiktaş-Sivasspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti
Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti

Larkin'in takımı, De Colo'nun takımını mağlup etti

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes'ten Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'nun kaptan olduğu Beyaz Takım'ı 144-126 yendi.

Emre Akbaba yine sahnede
Emre Akbaba yine sahnede

Emre Akbaba yine sahnede

Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.

Fırtına'dan görkemli başlangıç
Fırtına'dan görkemli başlangıç

Fırtına'dan görkemli başlangıç

Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti.

Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber
Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber

Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber

Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Yukat Denizlispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Göztepe, Antalya deplasmanında çok rahat kazandı
Göztepe, Antalya deplasmanında çok rahat kazandı

Göztepe, Antalya deplasmanında çok rahat kazandı

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe karşılaştı. Konuk ekip Göztepe rahat bir galibiyet aldı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.