Anthony Nwakaeme: Fenerbahçe maçında da benzeri yaşandı

Nwakaeme’nin açıklamaları şu şekilde:
"Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor”
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
TFF, hafta sonunda oynanacak 4 maçı bölgede yaşanan #deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanı Nihat Özdemir, İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin maç oynamak için İzmir'e gelmek üzere oldukları için hemen karar aldıklarını söyledi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.