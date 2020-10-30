Anthony Nwakaeme: Fenerbahçe maçında da benzeri yaşandı

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme’nin açıklamaları şu şekilde:



"Ben futbolcuyum, hoca değilim. Sahanın içine ben müdahale edemiyorum. Gördüğüm kadarıyla ikinci yarılarda sorun yaşıyoruz. Fenerbahçe maçında da benzer sorunlar yaşadık. Yine görüldüğü gibi bu maçın ikinci yarısında da aynı sorunları yaşadık. Bunları çözmemiz gerekiyor”