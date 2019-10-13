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  3. Anthony Nwakaeme durdurulamıyor!

Anthony Nwakaeme durdurulamıyor!

Anthony Nwakaeme durdurulamıyor!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, çalımla rakibini eksilten oyuncular listesinde ilk 3'e girdi.

Son 3 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist kaydeden Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, performansıyla eski günlerine döndüğünün mesajını verirken yüksek teknik kapasitesi ile de ön plana çıktı.

Takımın en etkili silahlarından biri olan 30 yaşındaki oyuncu, çalım yaparak rakibini eksilten oyuncular listesinde ilk 3'e girdi. Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda bu alanda 22 çalımla Btc Türk Yeni Malatyasporlu Fofana zirvede yer aldı, onu 20 çalım ile Trabzonsporlu Nwakaeme takip etti.

CEZA SAHASINDA DA İLK 3'TE

Nwakaeme ayrıca ceza sahasında topla buluşma sayısında da ilk üç oyuncu arasında yer alıyor. 51 kez ceza sahasında toplu buluşan Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin ilk sırada bulunduğu listede, Alanyasporlu Cisse (50) ikinci, Trabzonsporlu Nwakaeme (47) üçüncü sıraya yerleşti.

Ceza sahasında en fazla topla buluşan bu oyunculardan Muriqi'in 3, Cisse'nin 6, Nwakaeme'nin ise ligde 2 golü bulunuyor.

(Sabah)

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