Anthony Nwakaeme beklentileri karşılayamadı

Geçen sezon Galatasaray'a karşı çıktığı ilk mücadelede 2 gol, 1 asist istatiğini yakalayan Trabzonsporlu Nwakeme, ikinci randevuda ise 1 gol pası vermişti. Nwakaeme ilk kez Galatasaray'ı boş geçti. Pazar günü oynanan maçta Nwakaeme tam olarak Trabzonsporluların beklentilerini karşılayamadı.

30 yaşındaki oyuncu, maçı yüzde 65 pas isabeti ve yalnızca 1 isabetli şutla tamamladı.

KAMİL AHMET DAMGA VURDU

Feghouli'ye adım attırmayan Kamil, esas mevkisi sağ kanat olmasına rağmen solda kendisine verilen görevi harfiyen yerine getirdi. Fatih Terim, Kamil'in performansı nedeniyle Feghouli'yi çıkartmak zorunda kaldı.

EKUBAN GERİ DÖNDÜ

Tam 91 gün sonra yeşil sahaya ayak basın Ekuban, oldukça formda döndü. Bir kaç pozisyonda Galatasaray savunmasına sıkıntı yaratan Ekuban, maç eksiğini kapattıkça daha iyi olacağınının mesajını verdi.