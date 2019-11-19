Anthony Nwakaeme başarılı çalım sayısında 1700 futbolcu arasında 4. oldu

Nijeryalı yıldız, Major Ligler ve Süper Lig baz alındığında; 1700 futbolcu arasında 40 başarılı çalımla 4. sırada yer aldı. Crystal Palace'ta forma giyen Zaha (55), Nice'li Youcef Atal (44) ve Norwich'in orta sahası Emiliano Buendia (41), Nwakaeme'yi geçmeyi başardılar.

Süper Lig'de ise açık ara ilk sırada yer alan başarılı sol kanat, Opta'nın verilerine göre yüzde 65'lik oranıyla başarılı bir performans sergiledi.

MENSAH'A BÜYÜK FARK ATTI

Nwakaeme'yı İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bernard Mensah 29 çalım ile takip ederken; Başakşehirli İrfan Can (28), Yeni Malatyasporlu Fofana (25) ise listedeki diğer isimler oldular. Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)