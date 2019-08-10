Anthony Joshua-Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu

Rövanş maçını düzenleyecek Matchroom Sport şirketinin yöneticisi Eddie Hearn'ün açıklamasına göre, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından müsabakanın 7 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Anthony Joshua, haziran ayında Ruiz ile yaptığı karşılaşmayı teknik nakavtla kaybederek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini rakibine kaptırmıştı.
2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında kariyerinin ilk mağlubiyetini alarak hayranlarını şaşırtmıştı.
Yeni dünya şampiyonu 29 yaşındaki Ruiz'in ise çıktığı 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.
Galatasaray'a adım adım yaklaşan Falcao, müthiş bir törenle taraftarlarla buluşacak.
Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor.
Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.