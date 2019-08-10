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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15

Anthony Joshua-Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu

Anthony Joshua-Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu

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Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ile Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz arasındaki rövanş maçı, 7 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Rövanş maçını düzenleyecek Matchroom Sport şirketinin yöneticisi Eddie Hearn'ün açıklamasına göre, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından müsabakanın 7 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi.     

Anthony Joshua, haziran ayında Ruiz ile yaptığı karşılaşmayı teknik nakavtla kaybederek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini rakibine kaptırmıştı.     

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında kariyerinin ilk mağlubiyetini alarak hayranlarını şaşırtmıştı.     

Yeni dünya şampiyonu 29 yaşındaki Ruiz'in ise çıktığı 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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