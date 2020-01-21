Anthony Joshua ile Bulgar Kubrat Pulev arasındaki maç İstanbul'da!

AKŞAM ÖZEL HABER
DÜNYA Ağır Siklet Boks maçının İstanbul’da yapılma olasılığı ilk tercih olarak ön plana çıktı. Anthony Joshua ile Bulgar Kubrat Pulev arasında Nisan ya da Mayıs ayında yapılması planlanan maç hakkında Pulev şu açıklamayı yaptı: “Maçın İstanbul’da yapılması şu an ilk tercih. Ben de öyle olmasını umuyorum. Maçın Mayıs ayında Beşiktaş Stadyumu Vodafone Park’ta yapılması bilgisi ön öne çıktı. Umarım öyle olur. Çünkü Bulgaristan’a yakın. Joshua’nın sözcüsü Eddie Hearn ile görüştüm. O İstanbul’un tamam olduğunu söyledi. Eğer İstanbul’da bir sorun çıkarsa Londra ve Riyad olabilir. S. Arabistanlı yöneticiler ısrar ediyor ve bu maçın çok istiyorlar. Ancak bunun olacağını sanmıyorum. İlk tercih İstanbul’dur ve stat istediğimiz tarihte meşgul değilse karşılaşma orada olacak.”
TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Tottenham daha önce de talip olduğu Vedat Muriqi’yi yeniden gündemine aldı. İngilizler, F.Bahçe’nin maddi problemlerini fırsata çevirmek istiyor.
4 Ocak’ta Hatayspor U16 takımı, dün de Sivasspor U14 ve 15 takımlarını taşıyan otobüs yoldan çıktı. Özellikle 4. Gruptaki takımlar arasındaki deplasman mesafesinin 934 kilometreyi bulması, tehlikenin artmasına yol açıyor. Kulüp yönetimleri çözüm için TFF’ye öneriler hazırlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Berlin’deki zirveye giderken arabada G.Saray-Denizli maçını izlemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Alman ve Rus basını, “Alışılmadık bir başkan” yorumu yaptı.
“İstanbul’u en çok seviyorum. Deniz her zaman büyük bir artı. Yılda on ay güneş görebiliyorsunuz. Havalar harika. İyi servis, mükemmel yemek, huzur var. Türkiye’yi çok beğendim.”
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir başka isim olan Miha Zajc konusunda karar bu hafta verilecek.
İTALYAN basını F.Bahçe’nin gözden çıkardığı Victor Moses’in, İnter’le anlaştığını ve Çizme’ye gideceğini yazdı.