Antetokounmpo'nun hayali Çin'de altın madalya kazanmak

Milwaukee Bucks formasıyla gösterdiği üstün performans sayesinde NBA'de normal sezonun MVP'si seçilen Antetokounmpo, FIBA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Elimde olsaydı Çin'de altın madalya kazanmak için MVP ödülümü feda edebilirdim." ifadesini kullandı.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Yunanistan Milli Takımı forması giyecek 24 yaşındaki Antetokounmpo, "Milli takımla oynarken her zaman özel hissediyorum. Maçlar öncesi milli marşı dinlerken hissettiğim duygular tarif edilemez. Milli formayla sahaya çıkmak benim için büyük gurur ve harika bir tecrübe. Milli takımda kazanma hissi inanılmaz. Daha önce de söylediğim gibi sağlıklı kaldığım sürece Yunanistan Milli Takımı'nın bir parçası olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yunanistan, Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ile F Grubu'nda mücadele edecek.
Beşiktaş Kulübü, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Galatasaray ile TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti.
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.
Ivan Bebek, Hajduk Split - NK Lokomotiva maçı sonrası saldırıya uğradı! Hırvatistan Lig'inde Hajduk Split'in NK Lokomotiva'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası hakem Ivan Bebek saldırıya uğradı.
Fenerbahçe Youtube kanalı Temmuz 2019'da görüntülenme sayısıyla Türkiye'de rekor kırdı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle bir süredir sol stoper arayan Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Peki Beşiktaş’ın yeni transferi Victor Ruiz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların kadroda düşünmediği Kostas Mitroglou, Serie A takımlarından Lecce’ye gidiyor. İtalyan ekibi, Yunan golcü ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin 1-2 gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.