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  3. Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı

Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı

Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı

Alınan kötü sonuçların ardından Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'ı getirdi. Tecrübeli ismin yardımcılıklarını ise Orhan Ak ve Ayhan Akman'ın üstleneceği ifade ediliyor.

STJEPAN TOMAS KİMDİR?

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas, Antalyaspor ile yaptığı görüşme sonrası kulüple el sıkıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'yi yakından tanıyan bir isim olan Hırvat teknik adam; Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep ve Bucaspor'da forma giydi.


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