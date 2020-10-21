Antalyaspor'un forvetleri kayıplara karıştı

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda hafta sonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligdeki iyi gidişini Medipol Başakşehir karşısında da sürdürmek isteyen Antalyaspor’da, tek hedef puan ya da puanlar almak. Ligde geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar rakip ağlara 5 gol gönderdi. Bu 5 golden sadece birini genç forvet Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Antalyaspor’un santrfor oyuncuları Lukas Podolski, Adis Jahovic ve Orgill henüz golle tanışamadı.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor’da Podolski asistleriyle ön plana çıkarken 2 gol kaydetmiş, Makedon forvet Adis Jahovic ise 6 gol atmıştı. Orgill ise geçen sezon forma giydiği Ankaragücü’nde 5 kez fileleri havalandırma başarısı göstermişti.
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