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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 15:19
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 15:19

Antalyasporlu Sinan Gümüş Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Antalyasporlu Sinan Gümüş Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

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Süper Lig'in 23. haftasında Malatyaspor'a konuk olan Antalyaspor'da Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Antalyaspor'da bir futbolcu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 26 ve 31. dakikalarında sarı kart gören Sinan Gümüş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

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