  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 00:33
  • |
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 00:35

Antalyaspor'dan tek kurşun

Antalyaspor'dan tek kurşun

Paylaş

Süper Lig'de ilk hafta maçında Göztepe, Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin 29. dakikasında Diego Angelo ile öne geçen Antalyaspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Antalyapsor, karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü korudu ve Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Ligin ikinci haftasında Antalyaspor, Denizlispor'u sahasında ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Yabancı sayısı düşürülmeli'

title

Kılınç ve Babacan için ikinci hamle

title

'Beşiktaş'ı kıskandım'

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor bir puanla başladı
Trabzonspor bir puanla başladı

Trabzonspor bir puanla başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’deki sezonun ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Yeni Malatyaspor şov yaptı
Yeni Malatyaspor şov yaptı

Yeni Malatyaspor şov yaptı

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu

Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir
Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir

Luyindama tehlikesi! Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyebilir

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa...
Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa...

Dilmen'den Beşiktaş yorumu: 3 gün oynansa...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.

İstifa sonrası Hasan Şaş'tan flaş karar
İstifa sonrası Hasan Şaş'tan flaş karar

İstifa sonrası Hasan Şaş'tan flaş karar

Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı. Şaş, "Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha
Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha

Fenerbahçe işi bitirdi! Bir transfer daha

Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı
Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı

Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.