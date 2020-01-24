Antalyaspor'dan Ersan Adem Gülüm açıklaması: 1,5 yıllığına anlaştık

Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma
Aytaç Altay, 32 yaşındaki stoper Ersan Adem Gülüm'le de 1,5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. Ersan'ın Antalyaspor için uzun yıllar hizmet verip, takıma katkı sağlamasını dileyen Altay, orta sahaya bir transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Çin ve Avustralya'da oynadı
Beşiktaş'tan 2015-16 sezonunda ayrılan Ersan Adem Gülüm önce Çin ekibi Hebei China Fotune ile anlaşmış ardından Avsutralya ekiplerinden Adelaide United ve Western United formalarını giymişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali eşleşmeleri belli oldu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?
Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Adis Jahovic'in imza töreninde eski Beşiktaşlı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile anlaştıklarını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimi hedef alan açıklamaları sonrası basın toplantısı yapma kararı aldı.
Sarı-lacivertlilerin itirazını görüşen kurul, harcama limitine 16 milyon TL daha ekledi. Kanarya yine ‘eksi’den kurtulamadı. Transfer için oyuncu satışı şart!
Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçildikten sonra alacakları dağıttı, 6 maçlık galibiyet serisiyle işler yoluna girdi. Ardından ödeme krizi yine başladı, Kartal son 8 maçta 7 yenilgi aldı. Yönetim Abdullah Avcı’yı göndermek istiyor ama yerine getirilecek teknik adam için kaynak yok. Harcama limiti nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ın eli kolu bağlı durumda. Ahmet Nur Çebi'nin hayalindeki teknik adam ise Steven Gerrard.
Kulüplerin bilançolarına göre futbol kulüpleri sadece yaptıkları işten yani futbol ve mağazacılık faaliyetlerinden 6 ayda 209 milyon lira faaliyet karı elde etti. Buna karşın tam 475 milyon lira faiz ve kur farkı gideri oldu. Yani futbol kulüplerinin faaliyet gelirinin iki katı finansman gideri meydana geldi.