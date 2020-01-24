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  • 24 Ocak 2020 Cuma 16:25
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  • 24 Ocak 2020 Cuma 16:33

Antalyaspor'dan Ersan Adem Gülüm açıklaması: 1,5 yıllığına anlaştık

Antalyaspor'dan Ersan Adem Gülüm açıklaması: 1,5 yıllığına anlaştık

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Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Adis Jahovic'in imza töreninde eski Beşiktaşlı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile anlaştıklarını açıkladı.

Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma

Aytaç Altay, 32 yaşındaki stoper Ersan Adem Gülüm'le de 1,5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti. Ersan'ın Antalyaspor için uzun yıllar hizmet verip, takıma katkı sağlamasını dileyen Altay, orta sahaya bir transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Çin ve Avustralya'da oynadı

Beşiktaş'tan 2015-16 sezonunda ayrılan Ersan Adem Gülüm önce Çin ekibi Hebei China Fotune ile anlaşmış ardından Avsutralya ekiplerinden Adelaide United ve Western United formalarını giymişti.

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