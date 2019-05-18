Antalyaspor'dan çok net galibiyet

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Harun Alpsoy, 55 ve 65. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor'da Thievy Bifouma, gördüğü sarı kartın ardından itirazlarını sürdürünce 30. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Antalyaspor'da Tarık Çamdal da uzun bir süre sonra Süper Lig maçına çıktı. Oyuna yedek kulübesinde başlayan Tarık Çamdal, 72. dakikada oyuna girdi ve 29 Nisan 2016'dan sonra (Bursaspor-Galatasaray) Süper Lig'de görev yaptı.

Öte yandan Antalyaspor'da Mevlüt Erdinç, son 6 haftada 7 gol atarak dikkat çeken performansın altına imza attı.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 45'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 47 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Yeni malatyaspor, Bursaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.