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  3. Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz açıklaması: Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır

Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz açıklaması: Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır

Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz açıklaması: Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın görevine son verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

(DHA)


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