Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Fraport Tav Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.
Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik adamın son maçında Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.
Ocak ayında kırmızı-beyazlılarda göreve gelen Tuna, 29 maçta 11 galibiyet almıştı.
Antalyaspor, Süper Lig'in yedinci haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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