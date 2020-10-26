Antalyaspor'da son 2 haftada 3 futbolcu kırmızı kart gördü

Lige iyi bir giriş yapan fakat son 3 haftada puan kayıpları yaşayan FT Antalyaspor’da deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor. Kalesinde ilk yarıda 4 gol gören ve maçı farklı kaybeden kırmızı-beyazlılar uzun bir aradan sonra ilk kez 5 gol yedi. Akdeniz ekibi ligde oynadığı diğer maçlarda Gençlerbirliği’ni 2-0, Yukatel Denizlispor’u 1-0 yenerken, Beşiktaş ve Gazintep FK ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, yine deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu.
Puan kayıplarının yanı sıra Antalyaspor’da son iki haftada görülen kırmızı kartlar da can sıktı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Sidney Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart görürken, Medipol Başakşehir karşısında da Amilton aynı kaderi yaşadı. Puan kayıplarına rağmen Antalyaspor topladığı 8 puanla ligde averajla 6. sırada yer alıyor.
Lille'in Nice ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmış ve yedek kulübesinde hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurmuştu. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı.
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Sevilla-Rennes maçını Cüneyt Çakır, aynı gruptaki Krasnodar-Chelsea karşılaşmasını ise Ali Palabıyık yönetecek.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.