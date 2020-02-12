Antalyaspor'da Sivasspor maçı öncesi 6 eksik var

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında yarın Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Antalyaspor, eksiklerden yana dertli. 0-0’ın rövanşında rakibine konuk olacak Kırmızı-Beyazlılar, Bahadır, Jahovic ve Sangare sakat.
Soğuk algınlığı geçiren Celutska’nın yanı sıra ağrıları olan Gustavo ile Yekta Kurtuluş da kadroda yer almayacak. Teknik direktör Tamer Tuna, en az 4-5 genç ismi Sivas’a götürecek.
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'FIFA'lık olabiliriz' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.
A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdulkadir Ömür'ün sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncudan da açıklama var.
Fenerbahçe dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Kırklarelispor maçına 'Türk futbolu için uyanma zamanı' pankartıyla çıktı. İşte sarı lacivertlilerin bu pankarttan dolayı alması beklenen ceza...