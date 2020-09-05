Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü kutlaması

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, özel bir turnuva kapsamında İstanbul'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, konakladığı otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışma sonrası, takımın yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Nuri Şahin için doğum günü kutlaması yapıldı.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ve oyuncular, pasta kesilmesinin ardından Nuri Şahin'in 32'nci yaşını kutladı.
Öte yandan, Demir Grup Sivasspor'un da katıldığı turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, dün de üçüncülük maçında Beşiktaş'a 3-0 yenildi.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.