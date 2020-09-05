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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 12:38
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Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü kutlaması

Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü kutlaması

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AA

Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin'in doğum günü kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, özel bir turnuva kapsamında İstanbul'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, konakladığı otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma sonrası, takımın yeni transferlerinden orta saha oyuncusu Nuri Şahin için doğum günü kutlaması yapıldı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ve oyuncular, pasta kesilmesinin ardından Nuri Şahin'in 32'nci yaşını kutladı.

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor'un da katıldığı turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, dün de üçüncülük maçında Beşiktaş'a 3-0 yenildi.

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