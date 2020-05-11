Antalyaspor'da hedef Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında, 16'ncı sırada tamamlayan Akdeniz temsilcisi, ikinci devreye teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başladı.
Ara transfer döneminde aralarında Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş'ün de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Fraport TAV Antalyaspor, ligde 26 hafta sonunda 7 galibiyet, 9 beraberlikle puanını 30'a yükseltti, sıralamada 11. basamağa çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gruplar halinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı takım, ligde ve yarı finalde mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yakaladığı başarıyı sonuna kadar sürdürmek istiyor.
- "Hazırlıklarımızı 10 karşılaşma üzerine yapıyoruz"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldığını, daha öncesinde bunu öngörerek takımlarını Antalya'da topladıklarını hatırlattı.
Takımın kampa girdiği Belek'teki Regnum Carya Oteli'nde sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Süğlün, şöyle konuştu:
"Sürecin başından beri Süper Lig'in ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının oynanması fikrinde olduk. İstikrarlı çıkışımızı sürdürerek ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Her maça kaybetmeme parolasıyla çıkacağız. Kupada finale çıkmamız halinde bu sezon sonuna kadar oynayacağımız maç sayısı 10'a çıkacak. Hazırlıklarımızı 10 karşılaşma üzerine yapıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşıp kupayı kazanmak istiyoruz."
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