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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 14:28
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  • 07 Nisan 2020 Salı 14:28

Antalyaspor'da evden çalışma devam ediyor

Antalyaspor'da evden çalışma devam ediyor

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Koronavirüs salgınından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan Antalyaspor'da futbolcular antrenmanlarını aksatmıyor.

Her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan Antalyasporlu futbolcular, 2 günde bir de telekonferans sistemi ile bir araya gelerek toplu antrenman yapmakla kalmıyor, takımdaşlık olgusunun da güçlü tutulmasını sağlıyor.

Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları otelden katılırken, Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Çanakkale, Veysel Sarı İstanbul, Hakan Özmert ise Sakarya’daki evlerinden bağlanarak antrenmanda yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın sonunda Doğukan Sinik, yeğeni Alvina’yı takım arkadaşları ile tanıştırmayı ihmal etmedi.

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