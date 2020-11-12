Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
TFF Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonunun devre arası transfer dönemi tarihlerini belirledi.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kalecisi Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.