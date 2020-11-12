  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 19:38
  • |
  • Son Güncelleme:

Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs

Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs

Paylaş

Fraport TAV Antalyaspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel
Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel

Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel

Ahmet Nur Çebi'den iki müjde birden
Ahmet Nur Çebi'den iki müjde birden

Ahmet Nur Çebi'den iki müjde birden

Milli takımdan sevindiren haber geldi
Milli takımdan sevindiren haber geldi

Milli takımdan sevindiren haber geldi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev takas

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Dorukhan Toköz'ü takasta kullanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı yönetim, milli futbolcusunu Galatasaray'â vererek, karşılığında Cimbom'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Devre arası transfer tarihleri belli oldu
Devre arası transfer tarihleri belli oldu

Devre arası transfer tarihleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonunun devre arası transfer dönemi tarihlerini belirledi.

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı
Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'a kötü haber! Kale düştü...
Beşiktaş'a kötü haber! Kale düştü...

Beşiktaş'a kötü haber! Kale düştü...

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kalecisi Ersin Destanoğlu 2 maç ceza aldı.

'İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım, burada sürüş yapmak inanılmaz'
'İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım, burada sürüş yapmak inanılmaz'

'İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım, burada sürüş yapmak inanılmaz'

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını ve yarışta galip gelebilmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs
Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs

Antalyaspor'da 4 kişide koronavirüs

Fraport TAV Antalyaspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.