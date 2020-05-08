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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 15:11
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 15:11

Antalyaspor'a yapılan tüm koronavirüs testleri negatif çıktı

Antalyaspor'a yapılan tüm koronavirüs testleri negatif çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personelin Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı, antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı kaydedildi.

Akdeniz temsilcisinin çalışmalarına, kampa girdiği otelde, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacağı duyuruldu.

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