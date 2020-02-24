Antalyaspor, yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında sürdürmek istiyor

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında, deplasmanda büyük kısmında 10 kişi mücadele ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını Podolski'nin son dakika golüyle 2-1 kazanarak puanını 25'e yükseltti.
Ligde 5 haftadır rakiplerine kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 19. haftada Yukatel Denizlispor'u dış sahada 3-0 yendi.
İttifak Holding Konyaspor'la 20. hafta mücadelesinde evinde 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, 21. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la oynadıkları karşılaşmadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
Fraport TAV Antalyaspor, 22. haftada Kasımpaşa'yı iç sahada 3-1 yendi.
Ligdeki en son mağlubiyetini 18. haftada konuk ettiği Göztepe'ye karşı 3-0'lık skorla alan kırmızı-beyazlılar, sonrasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 29 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayı da kaybetmeyip 6 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
- Fenerbahçe'ye karşı ilk yarı üstünlük sağladı
Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Akdeniz temsilcisi, bir önceki sezonda ise iç sahada sarı-lacivertlilerle 0-0 berabere kalmıştı.
- Podolski ilk golünü attı
Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı ekipte ilk golünü son 3 dakikasında forma giydiği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.
Malatya deplasmanında takımının ilk golünü atan Fredy'nin yerine 87. dakikada oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra Antalyaspor formasıyla ilk golünü atan Podolski, takımının üç puan kazanmasına önemli katkı sağladı.
- Süğlün: "Ligdeki çıkışımıza devam etmek istiyoruz"
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Malatya deplasmanından üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bu karşılaşmada Sinan Gümüş'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele örneği sergilediklerini ifade eden Süğlün, "Deplasmanda 70 dakika 10 kişi oynayıp üç puan kazanmak altın değerinde. Antalyaspor, Malatya deplasmanında hak edilmiş bir üç puan aldı. Podolski'yi de tebrik etmek gerekiyor, kalitesini konuşturdu. İnanılmaz gol attı. Çok ama çok iyi bir galibiyet." diye konuştu.
Süğlün, ligde zor maçlar oynayacaklarını ve 24. haftada Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bu maç da bizim için çok önemli. Tabii ki Fenerbahçe'nin dünkü maçına (Galatasaray derbisi) bakmamak lazım çünkü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Zor bir maç oynayacağız. Antalyaspor olarak özellikle ikinci yarı evimizde iyi oynayan ekibiz. Rakibimiz Fenerbahçe ya da başka bir takım olmuş çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Kendi evimizde her maça üç puan için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasını kazanıp ligdeki çıkışımıza devam etmek istiyoruz."
- "Doğru mevkilere nokta transferler yaptık"
Süğlün, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Sinan'ın cezalı duruma düştüğünü hatırlattı.
Ligde 5 maçtır yenilmemelerine de dikkati çeken Süğlün, "Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş'ün olmaması bizim açımızdan dezavantaj. Ancak yerini alacak arkadaş da en az Sinan kadar takıma katkı sağlayacaktır. Oyuncu seçimiyle ilgili devre arası transferleri çok zordur. Ara transfer döneminde doğru mevkilere nokta transferler yaptık. Bu gerçekten başkanımız Ali Şafak Öztürk ile yönetiminin çok büyük başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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