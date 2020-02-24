Antalyaspor yenilgiyi unuttu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ikinci devre teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Sinan Gümüş, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Fedor Kudryasov, N'dinga transferleriyle güçlendi. Ligin ilk devresinde istediği puanları toplayamayan kırmızı beyazlılar, ikinci devrenin ilk maçında Göztepe'ye yenildi. Kırmızı beyazlılar, sonrasında oynadığı 4 maçta kaybetmedi. Ligin 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, 20'nci hafta İttifak Holding Konyaspor ile sahasında berabere kaldı. Ligin 21'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2-2 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 22'nci haftayı sahasında Kasımpaşa galibiyetiyle tamamladı. Kırmızı beyazlılar, 23'üncü hafta karşılaşmasında da BTC Turk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, ligdeki çıkışını sürdürdü
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Beşiktaşlı yöneticiler, Vodafone Park’ta 2-2 biten dev karşılaşmanın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından Sarı-Lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği idman haberindeki Ersun Yanal detayı dikkatlerden kaçmadı.
Trabzonspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Kara Kartal’da yeni sezonun planlaması şimdiden konuşulmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, kiralık oyuncular; Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby’le yollarını ayıracak. Beşiktaş’la; sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Atiba’yla kontrat yenilenmesi beklenirken Caner Erkin’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Burak, Ljajic ve Vida’nın da geleceği, tekliflere göre şekillenecek.
Kadıköy’de dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.