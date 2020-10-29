Antalyaspor yardımcı antrenörler eşliğinde çalıştı

Teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması nedeniyle, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idman, Tuna'nın ekibindeki yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağı açarak, fotoğraf çektirdi.
Akdeniz temsilcisi, pas çalışmasının ardından idmanın son bölümünde taktik çalıştı.
Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'dan 6 farklı rapor istedi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Trabzonspor, Avrupa kulüplerinin radarında olan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için en az 20'şer milyon Euro talep ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda istikrarı yakalayamazken orta sahada ise toplam 9 futbolcu değerlendirildi.
PFDK, Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi.