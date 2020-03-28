Antalyaspor telekonferansla çalışıyor

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesinin ardından izne çıkan ve ikinci bir duyuruya kadar tesislerde antrenman gerçekleştirmeyecek kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını telekonferansla yapmaya devam ediyor.
Teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programlar çerçevesinde her gün evlerinde tek başlarına antrenmanlarını aksatmayan futbolcular, iki günde bir ise telekonferans aracılığı ile toplu olarak çalışma fırsatı buluyor.
Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların fiziksel durumları da kontrol altında tutuluyor.
Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntüler oluşturdu.
Antalyaspor'da futbolcular yarın kendilerine verilen programı tek başlarına uygulayacak, 30 Mart Pazartesi günü ise yeniden telekonferans antrenmanlarına devam edecek.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgınıyla mücadele etme adına vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan gerçekleştirdiği çağrıda 48 saat vurgusu da dikkat çekti.
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.