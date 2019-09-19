Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: VAR sistemindeki hakem hata yapamaz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantıda, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Geçen seneye nazaran daha iyi oynadıklarını, akan oyunda daha etkili olduklarını aktaran Korkmaz, "Oyundan çok memnunum ama sonucun gelmesi lazım. Böyle oynadığımız sürece sonucun da geleceğinden eminim." dedi.

Artık herkesin VAR sistemini tartışmaya başladığını vurgulayan Korkmaz, geçen sene bu konuda kendilerinin mağdur olduğunu, 4 ya da 5 maçta aleyhlerine kararların alındığı ifade etti.

Kayserispor maçında da aynı durumun yine başlarına geldiğini savunan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Teknik direktör ve oyuncular, maçı yöneten hakemler de hata yapabilir. Ama VAR sistemindeki hakem hata yapamaz. Hata yaptığı zaman futbol değil, futbol dışı daha fazla konuşulmaya başlanacak. Bunun önüne nasıl geçerler. Şeffaf olmadığımız, açık olmadığımız sürece, VAR sistemindeki hakemin konuşmalarını net bir şekilde ortaya çıkmadığı sürece konuşulacak. Ya Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi penaltı kararları VAR sistemi hakemi verecek ya da buna bir çözüm bulacaklar. Oyuncular da artık saha içinde tedirgin oynamaya başladı. Bunu bizim takım için değil, genel anlamda Türk futbolu için söylüyorum. Buna bir çözüm bulunması lazım. VAR sistemindeki hakem hata yapmamalı. Ama maalesef bizim maçtaki pozisyonları göz önüne getirdiğimiz zaman görüyoruz ki hata yapmaya başladı. Takıma eğitimde gösterilen pozisyonun aynısını yaşadık. Maalesef aleyhimize penaltı verildi. Nazım Sangare'nin aynı pozisyonunda ise penaltı verilmedi. Skoru etkileyen bir unsur. Şeffaf, açık olmadan bu soru işaretleri kaldırılmaz."

Oyun istikrarı olduğu sürece sonuçların geleceğine inandığını anlatan Korkmaz, pozisyon hatası yapmadıklarını ancak hep bireysel hatalardan gol yediklerini söyledi.

"Alanyaspor'u yakalamak için maç kazanmamız lazım"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Antalya'nın bir diğer takımı Aytemiz Alanyaspor'u tebrik ettiğini vurgulayan Korkmaz, geçen seneden gelen iyi bir takımları olduğunu ifade etti.

Korkmaz, turuncu-yeşilli takımın yaptığı iyi transferlerle daha da güçlendiğini belirterek, "Alanyaspor'la iki hazırlık maçı yaptık. Erol Bulut hocayla da devamlı görüşüyoruz. Onların başarısında seviniyorum. Bu şehrin takımı, 4'te 4 yaptılar ve bunun devam etmesi gerekir. Bizim de onları yakalamamız için maç kazanmamız lazım. Güzel bir rekabet oluyor. İyi mücadele ediyorlar. En son Fenerbahçe maçında iyi oynadılar. Futbol şansı da onların yanındaydı. Hak ettikleri galibiyetleri alıyorlar. İnşallah biz de böyle bir seri yakalayabiliriz." diye konuştu.

"Yalan konuşanlarla iftira atanlarla uğraşmak istemiyorum"

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hasan Özer ile maç içinde yaşadığı tartışma ve maç sonrası konuk takımın başkan yardımcısı Mehmet Çakmak'ın kendisiyle ilgili açıklamalarıyla ilgi soru üzerine Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ben, yalan konuşanlarla, iftira atanlarla uğraşmak istemiyorum. İşime odaklanmak istiyorum. Tabii ki maçta gerginlik olacak, bu gayet normal. Çünkü herkes kazanmak istiyor. Ama gerginliği yalan ve iftirayla kapatmaya çalışıyorsanız o yanlıştır. Maç bittikten sonra bunun devam ettirilmesi yanlıştır. İşimize odaklanıyor. Gereken kişilere, gereken kişiler cevabını veriyor. Bunları da çok ön plana çıkarmak istemiyorum. Çünkü herkes ön plana çıkmak istiyor."

"Kural varsa herkese uygulanmalı"

Hakemlerle ilgili konuştuklarında ceza alacakları endişesiyle kısıtlama içerisinde kaldıklarına değinen Korkmaz, "Bizim hakkımızda herkes eleştiri yapabiliyorsa, biz niye eleştiri yapamıyoruz anlamış değilim. Eleştirirken kimseyi incitmiyoruz, doğruyu söylüyoruz. Doğruyu söylemeye devam ediyoruz. Ama artık söylerken bile çekiniyoruz. Ceza yeriz diye korkuyoruz. Sarı kart gördüm, kırmızı görmeyelim bari." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, "Teknik direktörlerin ceza alırız korkusuyla konuşamamasıyla ilgili nasıl bir çözüm öneriniz olacak?" yönündeki soru üzerine, esprili bir şekilde "Demokrasi herkese şart. Başka bir şey diyemiyoruz." dedi.

Türkiye'de kuralların herkese aynı şekilde uygulanması gerektiğini belirten Korkmaz, "Türkiye'de ben böyle bir şey görmedim. Futbolculuk dönemimde de teknik direktörlük dönemimde de görmedim. Görmek isterim. Artık, TFF'de çok değerli kardeşim Hamit Altıntop var. O da çok uğraşıyor. Genel anlamda TFF kesin, net tavır koymalı. Kural varsa herkese uygulanmalı. Benim cezam varsa beni cezalandırsınlar." diye konuştu.

(AA)