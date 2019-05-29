  • $6,0446
  • 6,7472
  • 249.713
  • 86.871
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:49 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:49

Antalyaspor, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini uzattı

Antalyaspor, Tarık Çamdal'ın sözleşmesini uzattı

Antalyaspor devre arasında yarım sezon anlaşma yaptığı Tarık Çamdal ile 1 yıllık sözleşme uzattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşme yapan kırmızı-beyazlılar, devre arasında transfer ettiği Tarık Çamdal ile sözleşme uzattı.

Ocak ayında kırmızı-beyazlı takıma 6 aylığına transfer olan Tarık Çamdal'ın uzun süren sakatlık dönemi sonrası ligin son haftalarında Antalyaspor formasıyla 2 maçta 108 dakika sahada kaldı. Antalyaspor yönetimi Tarık Çamdal ile görüşmeleri sonrasında sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya karar verdi.

CHICO'NUN SÖZLEŞMESİ UZADI

Kırmızı beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona erecek Chico, bu sezon 20 maçta forma giyerek sözleşmesindeki madde gereği 1 yıl daha Antalyaspor'da kalacak.

MEVLÜT VE AMILTON GÖRÜŞMELERİ

Antalyaspor yönetimi bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Mevlüt Erdinç'in takımda kalması için kulübü Medipol Başakşehir ile görüşmelere devam ediyor. Antalyaspor yönetimi takımda kiralık olarak forma giyen Mevlüt Erdinç'in satın alma opsiyonunu kullanarak anlaşma imzalamayı planlıyor.

Yönetime takımda kalmak istediğini belirten Amilton'un da maliyetiyle ilgili kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Antalyaspor yönetiminin Yekta ve Salih ile görüşmeleri de devam ediyor.

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

Pençe Harekatı´nda dikkat çeken detay! Alabarda açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Tayvan'da savaş uçakları otobana iniş yaptı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.