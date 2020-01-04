Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı

Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı

Antalyaspor, Tamer Tuna'yı resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Stjepan Tomas'ın yerine teknik direktör Tamer Tuna ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamer Tuna ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.

Süğlün, Tuna ile sözleşmenin yarın imzalanacağını ve 43 yaşındaki teknik adamın takımla kampa katılacağı kaydetti.

Teknik direktör Tuna, son olarak Süper Lig takımlarından Göztepe'yi çalıştırmıştı.

(AA)


Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi de estetikli çıktı!
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
Kerem Bürsin Tarık Akan rolünü kabul etmedi!
Kadın dizisinde şoke eden ayrılık!
'Murat yok dert de yok'
<p>Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz bir şekilde muayene olmak ist

Herkesin Gözü Önünde Doktora Kafa Attı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanları delirten müzik aleti

Ahtapotlar uzaydan mı geldi?