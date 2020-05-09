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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:37
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:37

Antalyaspor Sinan Gümüş'ün bonservisini istiyor

Antalyaspor Sinan Gümüş'ün bonservisini istiyor

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Antalyapsor'un transferdeki en büyük önceliği Sinan Gümüş.

Antalyaspor Kulübü, devre arasında kiralık olarak renklerine bağladığı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ün (fotoğrafta) bonservisini, kulübü İtalya Serie A Ligi temsilcilerinden Genoa'dan almayı planlıyor.

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