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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 14:09
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 15:19

Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Sinan Gümüş'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Antalya Stadı'nda gerçekleştirilen törende 26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Antalyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Antalyaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Sinan Gümüş, "Son 6 aya bakılırsa fazla forma şansı bulamadım. Görüşmelerde de başkana ve hocama ilettim. Onlar bana 'Burası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da çıkış yapsın sen de çıkış yap.' dedi. Başka takımlardan da teklif aldım ama burayı tercih ettim." diye konuştu.

Fiziksel olarak oynamaya hazır olduğunu kaydeden Sinan Gümüş, İtalya'da ve devre arasında sürekli çalıştığını vurguladı.

Sinan Gümüş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Çarşamba günü Göztepe ile oynanacak maçta takımla sahaya çıkmak istediğini ifade etti.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise ligde karşılaştıkları Göztepe karşısında talihsiz bir sonuç aldıklarını aktararak, camiadan ve taraftardan özür diledi.

Yeni transferlerle Antalyaspor'un puan cetvelinde bulunduğu konumdan kurtulup üst sıralara yükselmesini istediklerini belirten Altay, "Üçüncü transferimiz Sinan Gümüş. Transfer süreci için Sinan'a teşekkür ederim. Çok fedakarlıkta bulunarak bizi tercih etti. Hem Sinan hem Antalyaspor için hayırlı olacağına inanıyorum. Sinan ile 6 aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Sinan'ın Antalyaspor'da geleceğinin daha uzun olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri transferlerde kulübün bütçesini ön planda tuttuklarını dile getiren Altay, şöyle devam etti:

"Başarılı bir transfer dönemi geçiriyoruz. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Orta saha transferi düşünüyoruz. Hocamızla görüştükten sonra belki başka transferler de yapabiliriz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gidecek oyuncular olabilir ama şu an yok."

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