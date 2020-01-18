Antalyaspor, Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı

Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.

Bitti bu iş! Yeni sezonun yeni aslanları

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.