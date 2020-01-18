Antalyaspor, Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı

Galatasaray’ın eski futbolcularından 26 yaşındaki Sinan Gümüş, kısa süre içinde Antalya’ya gelerek Kırmızı-Beyazlılarla sözleşme imzalayacak.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemden düşmeyen Arda Turan transferiyle ilgili konuştu.
Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, Genoa’dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.
Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.
Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.