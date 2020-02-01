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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 16:10
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 16:13

Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı

Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı

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Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

3 puana çok ihtiyaç duyan iki takımın maçı golsüz sona ererken, Konyaspor'un 45. dakikada Rogeri Thuram ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İki takım arasındaki son 8 lig maçının 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

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