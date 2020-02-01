Antalyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı

3 puana çok ihtiyaç duyan iki takımın maçı golsüz sona ererken, Konyaspor'un 45. dakikada Rogeri Thuram ile bulduğu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İki takım arasındaki son 8 lig maçının 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.
Konyaspor, gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlıların başında ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor.
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye Basketbol Milli Takımı'nda oynayacağını açıkladı.
Ara transfer dönemi dün akşam saat 18.00 itibarıyla sona ererken, Galatasaray beklenen stoper transferini gerçekleştiremedi. Gerek Finansal Fair Play kriterleri, gerekse yabancı kontenjanında beklenen hamlelerin yapılamaması sebebiyle risk almak zorunda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği kısıtlı limit sebebiyle transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş, pencerenin kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kara Kartal, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina’nın formasını giyen Kevin-Prince Boateng’i renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, sezon başında İspanya temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'u Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiraladı.
Süper Lig'de ara transfer dönemi biterken, transferde ligin en hareketli takımları MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Hes Kablo Kayserispor oldu.