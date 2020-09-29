Antalyaspor, Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor

5 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE DE GÜNDEMDEYDİ
Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu ancak genç futbolcunun tercihini Antalyaspor'dan yana kullandığı gelen haberler arasında yer aldı. Kırmızı-Beyazlılar kulübün, resmi açıklamayı da bugün yapacağı öğrenildi.
(Ajansspor)
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