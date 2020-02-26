Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe pas çalıştı

SPOR GÜNDEMİ

11 yıllık hasret bitiyor! Nihat Özdemir az önce açıkladı 11 yıllık hasret bitiyor! Nihat Özdemir az önce açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir’e yakın zamanda bir milli maç vermek istediklerini ifade etti. Özdemir ayrıca, dünyada yaşanan olayların iş adamlarını çok kötü etkilendiği dile getirerek, "Gece gündüz acaba Wuhan’da ve diğer kentlerde durum nasıl diye düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday Beşiktaş'ta Karius'un yerine 4 aday Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle gelecek Alman file bekçisi ile devam etmeyi düşünmeyen siyah beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın, kaleci transferiyle ilgili raporunu yönetime verdi.

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe'nin Galatasaray'a Kadıköy'de 20 yıl aradan sonra yenilmesi sonrası sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un geleceği iddia edilmişti. Erol Bulut'tan bir son dakika açıklaması geldi ve genç teknik adam kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Koronavirüs başvurusu Fenerbahçe'den Koronavirüs başvurusu CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV’e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.

Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler... Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler... Süper Lig’de 24.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın Daum, Fener'e hoca önerdi: Tam size uygun, kaçırmayın Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.