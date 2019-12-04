Antalyaspor kupada moral buldu
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor ile Antalyaspor karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Esenler Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 3-0'lık skorla kazandı. Stjepan Tomas'ın takımına galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Gustavo Blanco, 40. dakikada Fredy ile 63'te Harun Alpsoy kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 17,18,19 Aralık tarihlerinden birinde oynanacak.