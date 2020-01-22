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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 19:12
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 19:16

Antalyaspor, kupada Göztepe'yi saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi

Antalyaspor, kupada Göztepe'yi saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi

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Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.

Göztepe'nin gollerini 33. dakikada Tripic ve 55. dakika da Halil Akbunar attı.

Antalyaspor''un gollerini ise 31. dakikada Harun Alpsoy ve 41. dakikada Mukairu attı.

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