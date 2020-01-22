Antalyaspor, kupada Göztepe'yi saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi

Göztepe'nin gollerini 33. dakikada Tripic ve 55. dakika da Halil Akbunar attı.
Antalyaspor''un gollerini ise 31. dakikada Harun Alpsoy ve 41. dakikada Mukairu attı.
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.
Göztepe, Brondby'den Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.
Beşiktaş, Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'in geçen sezon Erzurumspor'a teklif edildiği ortaya çıktı.