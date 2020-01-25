Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
(AA)
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi halinde TFF'nin kararına saygı duyacağını açıkladı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu.