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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:05
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:05

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

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Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Jahovic ile birlikte 69. ve 62. dakikalarda, devre arasında transfer edilen Galatasaray'ın eski oyuncusu, Sinan Gümüş'ten geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 75. dakikada Aytaç Kara kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Antalyaspor, bu periyotta 8 puan topladı ve 22 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Denizlispor'u konuk edecek.

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