Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 53. dakikada Jahovic ile birlikte 69. ve 62. dakikalarda, devre arasında transfer edilen Galatasaray'ın eski oyuncusu, Sinan Gümüş'ten geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 75. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Antalyaspor, bu periyotta 8 puan topladı ve 22 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Denizlispor'u konuk edecek.
Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı.
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.