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Antalyaspor kaçtı, Kayserispor yakaladı

Antalyaspor kaçtı, Kayserispor yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile İstiklal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor, 2. dakikada Blanco ile öne geçti. Kayserispor, 44. dakikada Adebayor'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti. Kayserispor, 74. dakikada Benoit Poulain'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 5'e, Kayserispor ise 2'ye yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Öte yandan, müsabaka öncesi seremonide 1984-1987 yılları arasında Antalyaspor forması giyen ve önceki gün vefat eden Hasan Elidemir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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