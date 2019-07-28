Antalyaspor, Jean Armel Drole'ü Las Palmas'a kiraladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.”
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Mahmut Tekdemir için daha önce Başakşehir’e 2 milyon Euro öneren Fenerbahçe, bu kez 3 milyon Euro ile Turuncu-Lacivertlilerin kapısını çalacak.