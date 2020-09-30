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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:15
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Antalyaspor ilk üç haftada zirveye ortak

Antalyaspor ilk üç haftada zirveye ortak

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Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Fraport TAV Antalyaspor, ilk 3 haftada 4 gol atıp, 1 gol yerken topladığı 7 puanla zirveyi zorluyor.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, performansını bu sezonda devam ettiriyor. Kırmızı-beyazlılar mevcut kadrosunu Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Naldo, Orgill gibi deneyimli futbolcularla güçlendirdi.

Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen Antalyaspor, ikinci haftada deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 3. hafta kapanış maçında sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar puanını 7’ye yükseltti. Ligin 3 karşılaşmasında 4 gol atan Antalyaspor, kalesinde ise 1 gol gördü. Ligde averajla 4. sırada bulunan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, karşılaşmasından da puan yada puanlarla dönerek, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Takımıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 26 maça çıkan Tuna, 11 galibiyet, 11 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Geçen sezonun 30. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilen kırmızı beyazlılar, ardından gelen 4, bu sezon geride kalan 3 maç olmak üzere toplam 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

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