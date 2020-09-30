Antalyaspor ilk üç haftada zirveye ortak

Teknik direktör Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, performansını bu sezonda devam ettiriyor. Kırmızı-beyazlılar mevcut kadrosunu Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Naldo, Orgill gibi deneyimli futbolcularla güçlendirdi.
Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen Antalyaspor, ikinci haftada deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 3. hafta kapanış maçında sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar puanını 7’ye yükseltti. Ligin 3 karşılaşmasında 4 gol atan Antalyaspor, kalesinde ise 1 gol gördü. Ligde averajla 4. sırada bulunan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, karşılaşmasından da puan yada puanlarla dönerek, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.
Takımıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 26 maça çıkan Tuna, 11 galibiyet, 11 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Geçen sezonun 30. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilen kırmızı beyazlılar, ardından gelen 4, bu sezon geride kalan 3 maç olmak üzere toplam 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.
Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'ın kapısını bir kez daha çalacak. Transferi bu hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Cimbom, İngiliz ekibine 1,2 milyon euroluk kiralama teklifini iletecek.
Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ısrarı da sürüyor. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli forveti bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.