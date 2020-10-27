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  • Antalyaspor iç sahadaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor
  • 27 Ekim 2020 Salı 11:07
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Antalyaspor iç sahadaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor

Antalyaspor iç sahadaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor

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Süper Lig'de iç saha performansıyla dikkati çeken Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı da kazanıp evinde kaybetmeme serisini sürdürmek istiyor.

Bu sezon iç saha maçlarında 7 puan toplayan Antalyaspor, Süper Lig'de ilk altı haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle elde ettiği 8 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde 14 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'yi 7. hafta mücadelesinde 2 Kasım Pazartesi konuk edecek olan kırmızı-beyazlılar, sarı-lacivertlilere karşı da kaybetmek istemiyor.

Rakibiyle geçen sezon sahasında 29 Şubat'ta oynadığı maçta 2-2 berabere kalan Akdeniz ekibi, bu kez puan kaybı yaşamamanın hesaplarını yapıyor.

- SÜĞLÜN: "HER MAÇIMIZA GALİBİYET PAROLASIYLA HAZIRLANIYORUZ"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, takımlarının kendi sahasında daha iyi sonuç aldığını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor'un ligde iyi hava yakaladığını, yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Süğlün, geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 5-1 mağlup olmalarını "yol kazası" olarak nitelendirdi.

Süğlün, bu maçın geride kaldığını, bu yenilgiyi unutup önlerindeki karşılaşmalara odaklanacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her maçımıza galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Rakibimizin kim olduğunun önemi yok. Antalyaspor, kaliteli kadrosuyla ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı. Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Bu karşılaşmada hedefimiz üç puan. Fenerbahçe maçını kazanacak güçteyiz. Oyuncularımızın bu mücadelede skor üstünlüğünü yakalayacağına inanıyoruz. Futbolcularımıza ve teknik kadromuza güveniyoruz."

- KULÜP TARİHİNDE İLK DEFA SÜPER LİG'DE 11 MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMEME REKORU KIRILDI

Kırmızı-beyazlılar, sahasında en son mağlubiyetini, 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 4 Temmuz'da Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek yaşadı.

Bu yenilgiye kadar kulüp tarihinde ilk defa Süper Lig'de 11 maç üst üste kaybetmeme rekorunu kıran Akdeniz temsilcisi, 115 gün önceki bu mağlubiyetin ardından geride kalan sezonun 32. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi, son hafta olan 34. haftada ise konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor, bu sezon ilk 6 haftada iç sahada oynadığı üç maçı da kaybetmedi.

İlk hafta mücadelesinde 13 Eylül'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek sezona üç puanla başlayan Fraport TAV Antalyaspor, 3. haftada 28 Eylül'de Yukatel Denizlispor'u da 1-0 mağlup etti.

Ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile 18 Ekim'de yapılan maçta 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, evinde kaybetmeme serisini, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 maça çıkardı.

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